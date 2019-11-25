Голосование на эту тему в течение нескольких месяцев проходило на сайтах "ВКонтакте" и "Туту.ру". Участникам голосования нужно было сделать выбор из 100 населённых пунктов.После подсчёта голосов выяснилось, что победило село Мутный материк. За него отдали свой голос 26,4 тысячи человек из 300 тысяч опрошенных. Вторым стало село Хохотуй - населённый пункт Забайкальского края. Третье место занял архангельский посёлок Морозилка.