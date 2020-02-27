ИА «Ореанда-Новости»Елена Степаненко, российская телеведущая и артистка, рассказала подробности своего похудения: за год она смогла снизить свой вес со ста десяти килограммов до 68, и с тех пор он изменялся незначительно. О своём способе похудения артистка рассказала изданию "Антенна". 

Степаненко утверждает, один из ключевых принципов её питания заключается в том, что разовая порция должна "умещаться в ладошке". При этом артистка уверяет, что есть можно столько раз в день, сколько пожелается. 

Кроме того Степаненко уведомила о своём диетическом "ноу-хау": некоторые продукты она жует, а затем их откладывает. Она утверждает, что откусывала пирожок и жевала его до тех, пока не пропадал вкус пирожка, а затем она его выплёвывала. По словам Степаненко, фактически она пирожок не съела, а выплюнула, но из-за того, что вкус остался во рту, она ощутила, что наелась.