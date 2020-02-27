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О своём способе похудения артистка рассказала изданию "Антенна".Степаненко утверждает,Кроме того Степаненко уведомила о своём диетическом "ноу-хау": некоторые продукты она жует, а затем их откладывает. Она утверждает, что откусывала пирожок и жевала его до тех, пока не пропадал вкус пирожка, а затем она его выплёвывала. По словам Степаненко, фактически она пирожок не съела, а выплюнула, но из-за того, что вкус остался во рту, она ощутила, что наелась.