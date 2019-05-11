ИА «Ореанда-Новости». Глэмпинг или «гламурный кэмпинг» - это вид туризма, набирающий популярность в мире среди обеспеченных любителей отдыха на лоне природы, которые привыкли к удобствам цивилизации. Знаменитый американский отель Уотергейт решил приобщится к этому стилю, открыв элитный гламурный кемпинг прямо на своей крыше. Полюбоваться на звёзды под хрустальным «шалашом» можно будет «всего» за 3 тыс. долларов за ночь.

Глэм-номер Foggy Bottom оборудован на верхней палубе крыши Уотергейта и находится всего в нескольких шагах от хорошо оборудованного люкса. Гости, которые забронировали номер, получают доступ к VIP-меню, в которое входят элитные вина и закуски, а также массаж перед сном с применением эфирных масел эвкалипта. В пакет включён и завтрак на крыше. Специальный дворецкий будет работать для гостей всю ночь. Посетители, которые бронируют Glamping Globe, также могут воспользоваться внутренним набором на верхнем этаже, чтобы освежиться или отдохнуть.

«Этот романтический праздничный вечер под звёздами идеально подходит для особых случаев и дат. Мы уже получили ряд звонков от гостей, которые заинтригованы возможностью получить уникальный впечатляющий опыт», - рассказал журналистам управляющий директор Уотергейта Паскаль Форотти.

Глэмкемпинг на крыше отеля будет работать в весенние и летние месяцы. Гостям необычного номера также предоставят телескоп для наблюдения за звездами. Можно будет выбрать любую звезду с неба, дать ей название в честь своей второй половины и получить от имени отеля подтверждающий сертификат.