ИА «Ореанда-Новости» В случае если зрителю пришлось попустить представление или выставку по причине болезни или смерти близкого родственника, культурное учреждение возместит ему стоимость билета. При этом обстоятельства, из-за которых человек не смог посетить мероприятие, должны быть подтверждены документально. Об этом рассказала глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская, в беседе с РИА Новости она подтвердила, что соответствующие поправки внесены ко второму чтению законопроекта о борьбе с «билетной мафией».

Также в случае отмены, переноса или замены мероприятия зрителям может быть предложено возместить полную стоимость билета. Кроме этого организации получат право предлагать зрителям другое время или же другое мероприятие.