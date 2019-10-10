Их проведение запланировано сразу в четырёх залах учреждения.

В Большом зале столичной консерватории 16 октября состоится концерт симфонического оркестра консерватории. Почётное право управлять оркестром выпало Анатолию Левину. Программа музыкального вечера будет посвящена круглой дате, связанной с известным русским композитором – в этом году отмечается 180-летие со дня рождения П.И. Чайковского. В последний день октября Алексей Паршин представит органные произведения немецкого композитора Иоганна Себастьяна Баха.

В Малом зале консерватории 15 октября состоится авторский концерт, посвящённый юбилею Леонида Бобылёва – ему исполнилось семьдесят лет. 24 октября продолжится IX Международный музыкальный фестиваль «BRASS-DAYS 2019». 27 октября стартует XI Международный конкурс исполнителей на духовых и ударных инструментах. 28 октября здесь пройдёт авторский концерт, посвящённый Татьяне Чудовой.

В Рахманиновском зале 13 октября будет посвящено творчеству датского писателя Ганса Христиана Андерсена – будет презентована музыкальная сказка «Принцесса на горошине». А вечер этого дня будет отмечен концертом «Камерная музыка в зеркале времён», посвящённым 215-летию со дня рождения русского композитора М.И. Глинки. 15 октября состоится концерт к юбилею газет консерватории «Российский музыкант» и «Трибуна молодого журналиста». Конец октября будет проходить под эгидой XVI Международного фестиваля современной музыки «Московский форум». Форум откроется 22 октября, а завершит работу 26 октября.

В концертном зале имени Н.Я. Мясковского пройдут концерты в рамках абонементов.

Обо всех мероприятиях, запланированных на вторую половину октября, можно узнать на официальном сайте консерватории