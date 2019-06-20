ИА «Ореанда-Новости» Крейг Мейзин, написавший сценарий и ставший продюсером пятисерийного мини- сериала «Чернобыль», раскрыл, зачем он нарушил реальную хронологию.

Как оказалось, это было продиктовано необходимостью уложить события двух лет в пять часов времени на экране.

Сценаристы сериала позволили себе отступить от объективной хронологии, чтобы успеть продемонстрировать в сериале как можно больше событий.

Так, например, время, когда вертолет рухнул в реактор изменили специально, иначе не получилось бы внести этот эпизод в сериал.

Сценарист рассказал, что изучил множество источников, чтобы как можно правдивее рассказать об атомной катастрофе. Однако Крейг Мейзин признал тот факт, что немного раздул мощность взрыва, который мог бы случиться на Чернобыльской АЭС вслед за первым.