Впервые в истории старейшего музыкального вуза России в спектакле будут участвовать толькоего воспитанники – студенты вокального и оркестрового факультетов: Симфонический оркестрконсерватории и студенты-вокалисты, а также смешанный хор Санкт-Петербургскогомузыкального училища имени Римского-Корсакова – художественный руководитель, лауреатВсероссийского конкурса хормейстеров Николай Романов. Музыкальный руководительпостановки и дирижёр – ректор Консерватории, заслуженный артист России Алексей Васильев.Режиссёр-постановщик – заслуженная артистка России Ольга МухортоваСледующая – в 1998. В XXI веке премьера спектакля состоялась 22 марта 2017 года на сцене театра «Мюзик-Холл». Режиссёр-постановщик – заслуженная артистка России Ольга Мухортова, музыкальный руководитель и дирижёр – Сергей Федосеев, художественный руководитель хора Театра консерватории – Юлия Хуторецкая. В спектакле были заняты студенты консерватории и солисты труппы.В основу сюжета легла драма в стихах датского поэта и драматурга Генрика Герца (1798 - 1870) «Дочь короля Рене» (1845). Замысел этого сочинения зрел у композитора очень долго. Ещё в 1883 году, прочтя драму Герца, Чайковский был очарован её поэтичностью и оригинальностью. В 1888 году он увидел пьесу на сцене московского Малого театра и укрепился в мысли о создании оперы на этот сюжет. Наконец, летом 1890 года последовал заказ от Мариинского театра на камерную оперу. Это послужило поводом для того, чтобы Чайковский осуществил свой давний план в содружестве со своим братом Модестом Чайковским, создавшим либретто. Композитора увлек не столько национальный колорит и черты эпохи, сколько душевная драма главной героини. Иоланта в череде женских образов, созданных композитором, выделяется особой лиричностью и трепетностью, вызывая ассоциации с Татьяной в «Евгении Онегине». Последняя опера Чайковского стала гимном жизни и любви, утверждением веры в победу добра и света.Московская премьера оперы прошла 11 ноября 1893 года, уже после смерти композитора. Действие происходит в XV веке на юге Франции, в Провансе. Слепая от рождения дочь короля Прованса не знает о своём несчастье, но молодой рыцарь, которого она полюбила, открывает ей страшную правду. Желание Иоланты увидеть мир, подстегнутое мнимой угрозой короля казнить рыцаря, если попытка врача восстановить её зрение не увенчается успехом, приводит к счастливой развязке: она прозревает.