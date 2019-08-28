ИА «Ореанда-Новости» Анимационная студия решила ввести в популярный мультфильм новый персонаж.

Мультипликаторы решили создать для главного героя Лунтика подружку. Однако не продумали до конца её внешний вид и пока не выбрали имя.

Как рассказали создатели мультфильма, в черновом варианте девочку зовут Луня, и она также попала на Землю с Луны. Правда, в отличие от розового Лунтика, Луню изобразили в жёлтом цвете. Образ подружки популярного персонажа дополняют чёлка и кудряшки.

На студии заявили, что образ Луни может кардинально поменяться в процессе работы. Когда именно новый персонаж появится в мультфильме, пока не сообщается.