ИА "Ореанда-Новости" Сегодня стало известно, что супруга популярного российского рэп-исполнителя Джигана Оксана Самойлова ждёт очередного ребёнка. Этот малыш станет четвёртым в звёздной семье.

В настоящее время супруги скрывают от журналистов и поклонников положение тридцатиоднолетней модели. Многодетная мама находится на ранних сроках беременности. Однако будущий отец Джиган (настоящее имя Денис Устименко-Вайнштейн) сам проговорился о скором пополнении семейства своим близким друзьям. Окружение рэпера посчитало, что он просто не смог сдержать своей радости от такой новости. Свидетельством того, что Оксана Самойлова станет мамой, могут послужить последние публикации модели в официальном аккаунте социальной сети Инстаграм. На протяжении последних двух месяцев Самойлова выкладывает исключительно фотографии собственных дочерей и портреты. Поклонники отметили, что последнее фото, где модель демонстрировала фигуру, было выложено в Сеть ещё в сентябре. Несмотря на появившуюся сегодня в средствах массовой информации новость о беременности супруги Джигана, сама пара официальных комментариев по этому поводу не даёт.

Стоит также отметить, что звёздная пара уже имеет трёх детей – все они девочки. Супруги неоднократно высказывались, что хотели бы мальчика. Поэтому интересное положение Оксаны Самойловой было и для них самих, и для их поклонников вопросом времени. Однако, будущая мама уже получает поздравления в свой адрес, многие желают паре, чтобы у них наконец родился наследник.