08.12.2018, 11:45
Суздаль и Рим: названы самые «новогодние» города
ИА «Ореанда-Новости». Эксперты из АТОР (Ассоциации туристских операторов России) назвали самые «новогодние» города России и зарубежья. В рейтинг попали те города, где человек сможет лучше всего почувствовать новогоднюю атмосферу.
Соруководитель ассоциации Майя Ломидзе рассказала, что в России лучше всего новогоднее настроение можно почувствовать в Москве и Санкт-Петербурге. Однако это не всё. К самым «новогодним» городам также отнесли Суздаль, Углич и Казань. Именно в этих российских городах, по мнению специалистов, туристы получат то, зачем они приезжают туда перед новогодними праздниками или сразу после них: атмосферу Нового года и развлечения. «Пространство городов правильно организовано. Там есть ярмарки, что создаёт рождественскую и новогоднюю атмосферу, иллюминация, массовые мероприятия, причём и уличные, и культурные мероприятия в театрах», – рассказала Ломидзе.
Кроме того, по словам Ломидзе, стоит обратить внимание и на Кострому, которая считается резиденцией Снегурочки, а также на Великий Устюг, в котором живёт Дед Мороз.
Что касается зарубежья, то там лучшими городами для новогодних праздников эксперт назвала Прагу, Рим, Загреб и Париж. Кроме того, признание получил и Рованиеми, который находится в Финляндии рядом с деревней Санта-Клауса. Резиденция Санта-Клауса располагается за полярным кругом, а значит там темно и можно увидеть яркую праздничную иллюминацию. Кроме того, там есть сани, запряженные оленями, горки и катки.
Ранее туроператоры назвали самое популярное у туристов направление. Им стал Гонконг, который в 2018 году посетило порядка 30 миллионов туристов. Это на 7% больше, чем в прошлом году. Вторым наиболее популярным маршрутом стал Бангкок. Его в этом году посетило около 23,6 человек. Прирост туристов по сравнению с прошлым годом составил 5,5%. Замыкает тройку лидеров Лондон с 20,7 миллионами туристов в этом году. При этом эксперты отмечают, что в прошлом году лидерами у туристов были эти же самые города.
Соруководитель ассоциации Майя Ломидзе рассказала, что в России лучше всего новогоднее настроение можно почувствовать в Москве и Санкт-Петербурге. Однако это не всё. К самым «новогодним» городам также отнесли Суздаль, Углич и Казань. Именно в этих российских городах, по мнению специалистов, туристы получат то, зачем они приезжают туда перед новогодними праздниками или сразу после них: атмосферу Нового года и развлечения. «Пространство городов правильно организовано. Там есть ярмарки, что создаёт рождественскую и новогоднюю атмосферу, иллюминация, массовые мероприятия, причём и уличные, и культурные мероприятия в театрах», – рассказала Ломидзе.
Кроме того, по словам Ломидзе, стоит обратить внимание и на Кострому, которая считается резиденцией Снегурочки, а также на Великий Устюг, в котором живёт Дед Мороз.
Что касается зарубежья, то там лучшими городами для новогодних праздников эксперт назвала Прагу, Рим, Загреб и Париж. Кроме того, признание получил и Рованиеми, который находится в Финляндии рядом с деревней Санта-Клауса. Резиденция Санта-Клауса располагается за полярным кругом, а значит там темно и можно увидеть яркую праздничную иллюминацию. Кроме того, там есть сани, запряженные оленями, горки и катки.
Ранее туроператоры назвали самое популярное у туристов направление. Им стал Гонконг, который в 2018 году посетило порядка 30 миллионов туристов. Это на 7% больше, чем в прошлом году. Вторым наиболее популярным маршрутом стал Бангкок. Его в этом году посетило около 23,6 человек. Прирост туристов по сравнению с прошлым годом составил 5,5%. Замыкает тройку лидеров Лондон с 20,7 миллионами туристов в этом году. При этом эксперты отмечают, что в прошлом году лидерами у туристов были эти же самые города.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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