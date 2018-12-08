Соруководитель ассоциации Майя Ломидзе рассказала, что в России лучше всего новогоднее настроение можно почувствовать в Москве и Санкт-Петербурге. Однако это не всё.. Именно в этих российских городах, по мнению специалистов, туристы получат то, зачем они приезжают туда перед новогодними праздниками или сразу после них: атмосферу Нового года и развлечения. «Пространство городов правильно организовано. Там есть ярмарки, что создаёт рождественскую и новогоднюю атмосферу, иллюминация, массовые мероприятия, причём и уличные, и культурные мероприятия в театрах», – рассказала Ломидзе.Что касается зарубежья, то там. Резиденция Санта-Клауса располагается за полярным кругом, а значит там темно и можно увидеть яркую праздничную иллюминацию. Кроме того, там есть сани, запряженные оленями, горки и катки.Ранее туроператоры назвали самое популярное у туристов направление. Им стал Гонконг, который в 2018 году посетило порядка 30 миллионов туристов. Это на 7% больше, чем в прошлом году. Вторым наиболее популярным маршрутом стал Бангкок. Его в этом году посетило около 23,6 человек. Прирост туристов по сравнению с прошлым годом составил 5,5%. Замыкает тройку лидеров Лондон с 20,7 миллионами туристов в этом году. При этом эксперты отмечают, что в прошлом году лидерами у туристов были эти же самые города.