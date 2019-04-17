ИА «Ореанда-Новости». Актёр и шоу-мен Сергей Светлаков принял участие в проекте «Осторожно, Собчак!». Он поделился со зрителем историей своего ухода с ТНТ и рассказал, сколько стоит его рабочее время.

Популярный комик отметил, что в какой-то момент понял, что будущего вместе с ТНТ у него нет. Сергей Светлаков рассказал, что за полгода до окончания срока контракта с этим телеканалом, у него исчезло ощущение, что это его работа. Не было новых проектов, приходилось лишь судить в качестве члена жюри участников «Танцев» и Comedy Battle.

Актёр в этой ситуации был просто вынужден искать себе реализацию. И когда все надежды и перспективы на сотрудничество с ТНТ уже были нереальны, обратился на СТС с новым проектом, который придумал вместе с Александром Незлобиным.

Уже после того, как новый контракт был подписан, Светлаков поставил в известность руоковдство ТНТ о том, что уходит со своей прежней работы. Собчак, к слову, заметила, что на ТНТ упоминание имени Светлакова отныне под запретом. Сам артист о своём уходе не жалеет и считает этот поступок своевременным и правильным.

Отвечая на очередной вопрос ведущей, Сергей Светлаков немного завуалировано, но всё же назвал примерную сумму своего гонорара на СТС в год. Он отметил, что она превышает 32 миллиона рублей. За участие в живых концертах комик получает около трёх миллионов.

Ранее сообщалось, что Сергей Светлаков начал работать на СТС во второй половине 2018 года. Здесь вместе с Незлобиным и Михаилом Шацем он возродил популярную передачу «Дело было вечером». Кроме того вместе с коллегами артист занимается работой созданной им на канале студии «Свердловск». Сейчас планирует подготовить ещё одно шоу, в котором будет соведущим Шаца.