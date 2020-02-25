ИА «Ореанда-Новости». Съёмки последнего фильма «Миссия невыполнима» в Италии были приостановлены из-за опасений по поводу вспышки коронавируса в стране.

Съёмки седьмого фильма франшизы должны были состояться в Венеции в ближайшие недели. Но кинокомпания Paramount приостановила производство после того, как в Италии была зафиксирована самая страшная вспышка коронавируса в Европе.

К настоящему времени в стране зарегистрировано более 200 случаев заболевания, в том числе семь смертей. По количеству случаев заболевания Италия занимает третье место в мире после Китая и Южной Кореи.

Том Круз не был в Италии на съёмках, сообщает The Hollywood Reporter. Съёмочную группу отправили домой.