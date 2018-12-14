ИА «Ореанда-Новости» Государственная студия, регулирующая киноотрасль в Таджикистане, опровергла ранее прозвучавшую в СМИ информацию о запрете в республике художественного фильма "Богемская рапсодия". Об этом СМИ узнали от руководства студии "Таджикфильм".

"К нам никто не обращался по поводу разрешения на показ этого фильма, мы его не просматривали и не давали никаких рекомендаций", - сообщил заместитель директора "Таджикфильма" Толиб Рахматуллоев.

Ранее в СМИ звучала информация, что лента не выйдет в прокат из-за запрета. Причиной запрета являются провокационные сцены. Какие именно сцены не устроили студию, неизвестно.

Толиб Рахматуллоев пояснил, что при "Таджикфильме" действует консультативный совет, который занимается такого рода вопросами. Совет также даёт рекомендации по поводу демонстрации в стране той или иной картины. При вынесении решений эксперты руководствуются международными нормами, но учитывают национальный менталитет и политику государства.

"Несмотря на то, что в вопросах бюджета фильма мы свободны, всё же мы должны соблюдать нормы, установленные в государстве", - сказал замдиректора.

В заключение он подчеркнул, что по поводу фильма о группе Queen к ним пока не было обращений.