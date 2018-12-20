ИА «Ореанда-Новости» Театр "Современник" накануне отметил своё возвращение в историческое здание на станции метро Чистые пруды. Праздник был назван просто и понятно - "Возвращение домой". Художественный руководитель Галина Волчек пригласила на торжество самых близких друзей театра. По счастливой случайности возвращение театра в историческое здание совпало с днём рождения Волчек, которой 19 декабря исполнилось 85 лет.

"Я всегда избегала всяческих юбилеев и убегала в свои дни рождения. Я вообще не признаю никаких цифр", - прокомментировала Галина Волчек, подчеркнув, что праздник никак не связан с юбилеем.

Волчек поблагодарила мэра города, который поддержал "Современник" в эти сложные годы и оказал помощь, выделив постоянную площадку для театра на время ремонта. Последние спектакли ставили во Дворце на Яузе.

"Для любого режиссёра самое важное - это то, что имеет отношение к творчеству. А это свет, это звук, с которым раньше были большие проблемы. Сейчас у нас все новое, и мы волнуемся невероятно, как это будет всё освоено", - сказала она.

Волчек озвучила даты первых премьер спектаклей на Чистопрудном бульваре. Таким образом, 25 января на Основной сцене Михаил Ефремов представит зрителю спектакль по пьесе Ивана Охлобыстина "Дюма". На другой сцене представит свою работу сверхмолодой режиссёр - выпускник ГИТИСа Айдар Заббаров. Этот спектакль станет первой премьерой после переезда, а называется он "Соловьев и Ларионов".

В здании театра на Чистопрудном бульваре был укреплён фундамент, выполнены гидроизоляционные работы, проведена модернизация зрительного зала, убраны неудобные места, а также произведено полное техническое переоснащение сцены в соответствии с потребностями современного театра.