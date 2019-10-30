ИА "Ореанда-Новости" Театр современной хореографии «Провинциальные танцы» города Екатеринбурга примет участие в проекте под названием «Русские сезоны», проведение которого запланировано в Германии. Два выступления уральского театра ожидают немецких зрителей.

По информации, предоставленной пресс-службой министерства культуры Российской Федерации, выступление «Провинциальных танцев» запланировано на первые два дня ноября. Местом гастролей театра станут такие немецкие города как Мюльхайм-на-Руре и Дюссельдорф. Театральная труппа представит две постановки: спектакль «Кожа», который длится шестьдесят минут, и тридцатиминутный спектакль «Кленовый сад». Стоит отметить, что постановка «Кожа» поддержана генеральным консульством Германии в Екатеринбурге и московским Институтом Гёте. «Кленовый сад» является наиболее популярным спектаклем в гастрольной программе театра – его показали в восьми странах и шестнадцати российских городах.

История Екатеринбургского театра современной хореографии «Провинциальные танцы» началась в 1990 году, он является одним из родоначальников становления российской современной хореографии на театральных подмостках. Шесть раз труппе театра удавалось завоевать престижную театральную награду «Золотая маска».

Стоит также отметить, что проект международного масштаба «Русские сезоны» направлен на презентацию русской культуры европейской публике. По информации Минкульта РФ, свыше четырёхсот культурных событий, среди которых спектакли, выставки, концерты и кинофестивали, пройдёт в восьмидесяти немецких городах.