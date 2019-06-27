ИА «Ореанда-Новости». Певица Елена Темникова рассказала о своём конфликте с продюсером Максимом Фадеевым и взаимоотношениях с артисткой Ольгой Серябкиной, пишет «mk.ru».



Темникова отметила, что ей не очень приятно вспоминать о работе с Фадеевым, от этого ей становится грустно.



Певица также намекнула, что у продюсера и Ольги Скрябиной есть романтические отношения. Темникова добавила, что её всегда удивляла, как много Серябкина врёт, подчеркнув, что Фадеев и Серябкина – взрослые люди, могут решать сами.