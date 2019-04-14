ИА «Ореанда-Новости» Корону и титул «Мисс Россия-2019» получила 20-летняя Алина Санько из города Азов в Ростовской области. Финал конкурса прошёл в субботу 13 апреля в зале «Барвиха Luxury Village»

Корону победительнице вручила Юлия Полячихина, ставшая «Мисс Россией» в прошлом году. Алина Санько заядлая путешественница, увлекается живописью, поэзией и рисует сама.

Первой-вице мисс стала уроженка Екатеринбурга Арина Верина, титул второй вице-мисс получила красавица из Татарстана Ралина Арабова. В качестве приза девушки получили ранты на обучение в любой из стран мира.

В борьбе за корону девушки состязались в конкурсе талантов, представляли национальные костюмы, а также проявили свои интеллектуальные способности в игре «Что? Где? Когда?». По подиуму конкурсантки продефилировали в вечерних платьях купальниках.