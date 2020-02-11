ИА «Ореанда-Новости» . Церемония вручения престижной кинопремии «Оскар» в текущем году собрала на шесть миллионов зрителей меньше, чем в прошлом. Об этом сообщает издание Variety.

92-я церемония вручения «Оскара» прошла спокойно, без скандалов. Зрители пришли в восторг от замечательного выступления певицы Билли Айлиш и рэпера Эминема, но, несмотря на это, рейтинги проекта оказались рекордно низкими. Церемония стала худшей по числу просмотров у зрителей за все годы: «Оскар» посмотрели всего лишь 23,6 миллиона человек. Оценка зрителей составила 5,3 балла из 10.

Эксперты полагают, что падение рейтингов может быть вызвано попыткой повторить триумф прошлого года и убрать из проекта ведущих.