20 сентября 2019, пятница 20:15

Открытие концертного сезона 2019-2020

Время по звездам: Бах, Гендель, Вивальди. Голос, скрипка и орган

Открытие нового концертного сезона 2018-2019 в одном из самых красивых католических храмов Петербурга ознаменовано программой, в которой встретятся представители разных стран и эпох, оставившие звездный след в истории Музыки. Любимый публикой Санкт-Петербургский концертный дуэт – скрипач Марк Таубе и органистка Екатерина Маришкина, а также обладатель прекрасного баса, солист тетра Зазеркалье Андрей Удалов исполнят проверенные временем шедевры Брунса, Баха, Генделя и Гайдна. Звучание сольных органных сочинений, органа в ансамбле со скрипкой и голосом позволит продемонстрировать все стилистическое богатство музыкальных традиций Европы. Время по звездам – концерт, музыка которого доступна и понятна всем.

Исполнители:

Заслуженный артист России

Марк Таубе, скрипка

Лауреаты международных конкурсов

Андрей Удалов, бас

Екатерина Маришкина, орган

Санкт-Петербург

Продолжительность концерта – 70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)

21 сентября 2019, суббота 20:15

Органный концерт «Вечер с Бахом»



Вечер с Бахом. Фантастическая встреча с органной Планетой, неувядаемыми шедеврами лейпцигского кантора. Органная тема проходит через всю жизнь немецкого гения, любимцем которого неизменно оставался Король инструментов. В неизмеримом органном наследии Баха присутствуют самые разнообразные жанры – это масштабные циклы, состоящие из прелюдий, фантазий, токкат с фугами; изысканные трио-сонаты, неповторимые хоральные обработки, в жанре которых Баху не было равных. В концерте талантливой петербургской органистки Натальи Михайловой представлены практически все ипостаси органного творчества Иоганна Себастьяна. Хоральные прелюдии, Дорийская прелюдия и фуга, переложение всем известной Арии из Оркестровой сюиты № 3, знаменитая транскрипция ля минорного концерта Вивальди для струнных, мастерски переложенная Бахом для органа, и, наконец, хит всех времен – Токката и фуга ре минор. Вечер с Бахом – энциклопедия органного творчества великого музыканта в течение одного вечера.



Исполнитель:

Лауреат международных конкурсов

Наталья Михайлова, орган

Санкт-Петербург

Продолжительность концерта – 70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)



27 сентября 2019, пятница 20:15

Органный концерт «Петербургская бахиана: Бах, Одоевский, Глазунов»



Музыку Баха, Одоевского, Серова и Глазунова объединили под эгидой петербургской бахианы двое музыкантов разных поколений. Выдающийся органист и исследователь органной культуры Юрий Семенов и известная органистка Алла Морозова приглашают публику погрузиться в стихию великого Иоганна Себастьяна Баха. Орган — безбрежная стихия баховского творчества, где его гений развернулся во всем своем великолепии и космичности. Князь Владимир Федорович Одоевский приклонявшийся перед феноменом Баха, написал о нём романтическую новеллу, положившую начало русской бахиане. Органное творчество Александра Глазунова тесно переплетено с французской традицией, но в то же время опирается на баховские принципы. Русская бахиана – взаимосвязь между немецкой и русской органной традициями, вечер сюрпризов и открытий.



Исполнители

Лауреат международных конкурсов

Алла Морозова, орган

Юрий Семенов, орган

Санкт-Петербург

Продолжительность концерта – 70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)



28 сентября 2019, суббота 20:15

Органные сонаты и концерты: от Баха до Таривердиева



Жанры органной сонаты и концерта в программе известной петербургской органистки Ольги Котляровой охватывают три столетия. Цикл из шести трио-сонат Баха – принципиально новый органный жанр, созданный великим уроженцем Германии. Это подлинные шедевры, где в сравнительно небольшой хронометраж рукой гения вписана целая музыкальная история. Органные сонаты Мендельсона, продолжающего в своих сочинениях опираться на традиции баховской полифонии, – новая эра в развитии органной романтической сонаты. Жанр барочного концерта представлен знаменитой органной транскрипцией ля минорного концерта для струнных Вивальди, мастерски сделанной Бахом. Тема концертов в ХХ столетии продолжится в звучании Первого концерта для органа Таривердиева «Кассандра», премьера которого состоялась в 1985 в Западном Берлине.



Исполнитель

Лауреат международных конкурсов

Ольга Котлярова, орган

Санкт-Петербург

Продолжительность концерта – 70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)



