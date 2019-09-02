Цикл концертов «Время органа» пройдёт в Римско-католическом храме Успения Пресвятой Девы Марии
20 сентября 2019, пятница 20:15
Открытие концертного сезона 2019-2020
Время по звездам: Бах, Гендель, Вивальди. Голос, скрипка и орган
Открытие нового концертного сезона 2018-2019 в одном из самых красивых католических храмов Петербурга ознаменовано программой, в которой встретятся представители разных стран и эпох, оставившие звездный след в истории Музыки. Любимый публикой Санкт-Петербургский концертный дуэт – скрипач Марк Таубе и органистка Екатерина Маришкина, а также обладатель прекрасного баса, солист тетра Зазеркалье Андрей Удалов исполнят проверенные временем шедевры Брунса, Баха, Генделя и Гайдна. Звучание сольных органных сочинений, органа в ансамбле со скрипкой и голосом позволит продемонстрировать все стилистическое богатство музыкальных традиций Европы. Время по звездам – концерт, музыка которого доступна и понятна всем.
Исполнители:
Заслуженный артист России
Марк Таубе, скрипка
Лауреаты международных конкурсов
Андрей Удалов, бас
Екатерина Маришкина, орган
Санкт-Петербург
Продолжительность концерта – 70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)
21 сентября 2019, суббота 20:15
Органный концерт «Вечер с Бахом»
Вечер с Бахом. Фантастическая встреча с органной Планетой, неувядаемыми шедеврами лейпцигского кантора. Органная тема проходит через всю жизнь немецкого гения, любимцем которого неизменно оставался Король инструментов. В неизмеримом органном наследии Баха присутствуют самые разнообразные жанры – это масштабные циклы, состоящие из прелюдий, фантазий, токкат с фугами; изысканные трио-сонаты, неповторимые хоральные обработки, в жанре которых Баху не было равных. В концерте талантливой петербургской органистки Натальи Михайловой представлены практически все ипостаси органного творчества Иоганна Себастьяна. Хоральные прелюдии, Дорийская прелюдия и фуга, переложение всем известной Арии из Оркестровой сюиты № 3, знаменитая транскрипция ля минорного концерта Вивальди для струнных, мастерски переложенная Бахом для органа, и, наконец, хит всех времен – Токката и фуга ре минор. Вечер с Бахом – энциклопедия органного творчества великого музыканта в течение одного вечера.
Исполнитель:
Лауреат международных конкурсов
Наталья Михайлова, орган
Санкт-Петербург
Продолжительность концерта – 70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)
27 сентября 2019, пятница 20:15
Органный концерт «Петербургская бахиана: Бах, Одоевский, Глазунов»
Музыку Баха, Одоевского, Серова и Глазунова объединили под эгидой петербургской бахианы двое музыкантов разных поколений. Выдающийся органист и исследователь органной культуры Юрий Семенов и известная органистка Алла Морозова приглашают публику погрузиться в стихию великого Иоганна Себастьяна Баха. Орган — безбрежная стихия баховского творчества, где его гений развернулся во всем своем великолепии и космичности. Князь Владимир Федорович Одоевский приклонявшийся перед феноменом Баха, написал о нём романтическую новеллу, положившую начало русской бахиане. Органное творчество Александра Глазунова тесно переплетено с французской традицией, но в то же время опирается на баховские принципы. Русская бахиана – взаимосвязь между немецкой и русской органной традициями, вечер сюрпризов и открытий.
Исполнители
Лауреат международных конкурсов
Алла Морозова, орган
Юрий Семенов, орган
Санкт-Петербург
Продолжительность концерта – 70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)
28 сентября 2019, суббота 20:15
Органные сонаты и концерты: от Баха до Таривердиева
Жанры органной сонаты и концерта в программе известной петербургской органистки Ольги Котляровой охватывают три столетия. Цикл из шести трио-сонат Баха – принципиально новый органный жанр, созданный великим уроженцем Германии. Это подлинные шедевры, где в сравнительно небольшой хронометраж рукой гения вписана целая музыкальная история. Органные сонаты Мендельсона, продолжающего в своих сочинениях опираться на традиции баховской полифонии, – новая эра в развитии органной романтической сонаты. Жанр барочного концерта представлен знаменитой органной транскрипцией ля минорного концерта для струнных Вивальди, мастерски сделанной Бахом. Тема концертов в ХХ столетии продолжится в звучании Первого концерта для органа Таривердиева «Кассандра», премьера которого состоялась в 1985 в Западном Берлине.
Исполнитель
Лауреат международных конкурсов
Ольга Котлярова, орган
Санкт-Петербург
Продолжительность концерта – 70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)
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