В ходе лекций цикла «Музыка как язык эмоций» слушатели узнают, как появилась классическая музыка, и что сегодня мы вкладываем в это понятие; как воспринимали музыку люди предшествующих эпох; как появились основные стили и жанры в музыкальном искусстве; как музыка воздействует на наш эмоциональный фон, и что вкладывали в свои творения великие композиторы прошлого; как правильно сосредоточить своё внимание на слышимом во время концерта, и на чём следует концентрироваться в первую очередь.





Георгий Ковалевский – кандидат искусствоведения, научный сотрудник Российского института истории искусств, лектор, музыкальный критик.





Цикл лекций «Музыка как язык эмоций» составляет второй модуль программы Музитория – новой образовательной площадки Санкт-Петербургской академической филармонии. Музиторий предназначен для проведения актуальных образовательных событий, дискуссий и формирования собственного взгляда на окружающую культурную среду. «Музиторий – это слово, которое мы придумали сами. Это слово-эксперимент. В Музитории мы экспериментируем с форматами», – говорится в описании проекта.





В текущем концертном сезоне проект представляет слушателям три образовательных модуля.

Первый – «Музыка +» – открылся 27 сентября лекцией Татьяны Черниговской «Музыка и мозг». В рамках этого цикла лекций специалисты и учёные рассказывают о роли музыки в различных сферах человеческой жизни. Речь пойдёт о социуме и гендере, архитектуре и точных науках, магии и деньгах. В числе лекторов – доктор искусствоведения Татьяна Букина, музыкальный критик Ая Макарова, преподаватель СПбГУ, Ph.D. в области музыковедения (Кембриджский университет) Владимир Орлов, киновед Иван Чувиляев и другие эксперты. Третий образовательный модуль существует в формате видео: краткие лекции молодых специалистов призваны говорить о музыке с самой широкой аудиторией на доступном и интересном языке. В цикл «Музыка и коммуникация» вошли три лекции композитора, скрипача и музыковеда Артура Зобнина: в них он рассказывает, почему воздействие музыки на человека зависит от того, как она устроена, как работает отношение композитор-исполнитель-слушатель, и как восприятие музыки меняется от её связи с другими искусствами.



Лекции цикла «Музыка как язык эмоций» будут проходить с периодичностью примерно раз в месяц, актуальное расписание будет доступно на официальном сайте Петербургской филармонии.

в Петербургской филармонии открылся цикл лекций-семинаров, в ходе которых музыковедраскроет секреты активного слушания академической музыки. Цикл составляет второй модуль программы Музитория – новой образовательной площадки Санкт-Петербургской академической филармонии, которая начала работу в сентябре 2018 года. Следующая лекция цикла состоится 6 февраля.Первая лекция под названием «Как слушали музыку в минувшие эпохи или на чём воспитан современный слух сейчас». Темы дальнейших лекций обозначены автором как «Музыка в храме и на площади. Сюжеты и символы средневекового искусства и зарождение музыкальных жанров», «Музыка в эпоху великих перемен, или как начали формироваться эмоциональные топосы», «Музыкальный театр, или как опера покорила европейскую цивилизацию», «Симфония, соната и концерт, или как инструментальная музыка наполнила храмы и дворцы», «Искусство как религия? Или что сделала эпоха великих виртуозов», «Музыка – язык эмоций, или синтез чувств и интеллекта».