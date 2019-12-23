Туристы, которые участвовали в опросе сервиса путешествий, поделились сведениями о том, как им удается создать себе предновогоднее настроение. Об этом рассказывает Туту.ру.Аналитики сервиса опросили 4400 россиян и узнали, что у 40 процентов из опрошенных создаётся предновогоднее настроение, когда они видят стандартные атрибуты Нового года - сверкающие витрины, гирлянды, ёлку.6 процентов респондентов ответили, что для них говорит о приближении Нового года подготовка новогоднего стола, покупка подарков и поездка в Европу на Рождественские ярмарки.. Ещё 4 процента отвечавших сказали, что чувствуют, что скоро наступит Новый год, когда пускают фейерверки, подыскивают костюмы на вечеринку и пьют шампанское.