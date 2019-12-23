23.12.2019, 16:57
Туристы поделились информацией о том, как они создают себе предновогоднее настроение
ИА "Ореанда-Новости" Туристы, которые участвовали в опросе сервиса путешествий, поделились сведениями о том, как им удается создать себе предновогоднее настроение. Об этом рассказывает Туту.ру.
Аналитики сервиса опросили 4400 россиян и узнали, что у 40 процентов из опрошенных создаётся предновогоднее настроение, когда они видят стандартные атрибуты Нового года - сверкающие витрины, гирлянды, ёлку.
7 процентов участвовавших в опросе сказали, что праздничное настроение у них появляется, когда они видят новогодние программы или фильмы, которые традиционны для этого периода. Примерно для такого же количества отвечавших с тем, что приближается Новый год, связано появление в магазинах большого количества мандаринов. По словам экспертов, созданию новогоднего настроения запах мандаринов способствует больше, нежели брызги шампанского.
6 процентов респондентов ответили, что для них говорит о приближении Нового года подготовка новогоднего стола, покупка подарков и поездка в Европу на Рождественские ярмарки.
4 процента из числа участников опроса заявили, что ощущают праздник в тот момент, когда бьют куранты и поздравляет россиян президент страны. Ещё 4 процента отвечавших сказали, что чувствуют, что скоро наступит Новый год, когда пускают фейерверки, подыскивают костюмы на вечеринку и пьют шампанское.
Аналитики сервиса опросили 4400 россиян и узнали, что у 40 процентов из опрошенных создаётся предновогоднее настроение, когда они видят стандартные атрибуты Нового года - сверкающие витрины, гирлянды, ёлку.
7 процентов участвовавших в опросе сказали, что праздничное настроение у них появляется, когда они видят новогодние программы или фильмы, которые традиционны для этого периода. Примерно для такого же количества отвечавших с тем, что приближается Новый год, связано появление в магазинах большого количества мандаринов. По словам экспертов, созданию новогоднего настроения запах мандаринов способствует больше, нежели брызги шампанского.
6 процентов респондентов ответили, что для них говорит о приближении Нового года подготовка новогоднего стола, покупка подарков и поездка в Европу на Рождественские ярмарки.
4 процента из числа участников опроса заявили, что ощущают праздник в тот момент, когда бьют куранты и поздравляет россиян президент страны. Ещё 4 процента отвечавших сказали, что чувствуют, что скоро наступит Новый год, когда пускают фейерверки, подыскивают костюмы на вечеринку и пьют шампанское.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии