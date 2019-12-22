ИА "Ореанда-Новости". Турсервис выяснил, за какое время до рейса туристы приезжают в аэропорт.

Aviasales провёл исследование, в котором опросил 84 тысяч путешественников. Таким образом, сервис сделал вывод, что четверть пользователей появляется в аэропорту за час до вылета.

Специалисты компании выяснили, что всего лишь шесть процентов опрошенных туристов приезжают в аэропорт за полчаса. Они не рассчитывают на очереди в багажное отделение, так как путешествуют налегке. Такие путешественники сразу же идут на паспортный контроль.

Однако большая часть путешественников предпочитает прибывать в аэропорт за два часа до вылета. Они отмечают, что раннее прибытие позволяет без спешки пройти все необходимые точки контроля, а затем пойти в кафе или сесть читать книгу.