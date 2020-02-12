12.02.2020, 09:18
У фильма «Хищные птицы» поменяли название
ИА «Ореанда-Новости».В российский прокат 7 февраля вышел новый кинокомикс «Хищные птицы». Но после выходных название фильма неожиданно поменяли. Эксперты и фанаты связывают это с низкими сборами.
Оригинальное название «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» теперь изменено на «Харли Квинн: Хищные птицы». Заметили это обычные пользователи. Никаких официальных анонсов относительно изменений названия не было.
По словам издания ScreenRant, причиной, по которой Warner Bros приняли такое решение, является непопулярность Хищных птиц. Возможно, зритель не очень знаком с этими героями, а вот Харли Квинн персонаж, который полюбился многим уже давно.
Другой причина называют низкие сборы. Фильму прогнозировали около 50 миллионов в первый уик-энд, в итоге лента собрала 33-35 миллионов.
Оригинальное название «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» теперь изменено на «Харли Квинн: Хищные птицы». Заметили это обычные пользователи. Никаких официальных анонсов относительно изменений названия не было.
По словам издания ScreenRant, причиной, по которой Warner Bros приняли такое решение, является непопулярность Хищных птиц. Возможно, зритель не очень знаком с этими героями, а вот Харли Квинн персонаж, который полюбился многим уже давно.
Другой причина называют низкие сборы. Фильму прогнозировали около 50 миллионов в первый уик-энд, в итоге лента собрала 33-35 миллионов.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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