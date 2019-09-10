У неё диагностировали красную волчанку.

Супруга рэп-музыканта и исполнителя Канье Уэста уже ранее жаловалась на частые головные боли и отёки. Кардашьян заметила у себя опухание суставов. Все эти симптомы указывают на то, что у модели, таким образом, проявляется красная волчанка. Также медицинские специалисты посчитали, что у неё есть ревматоидный артрит. Диагноз в настоящее время ещё не подтверждён – лечащий специалист звезды заявил, что необходимо проведение дополнительного обследования. Ким Кардашьян уже успела сделать заявление о том, что её жизнь станет настоящим адом, по крайней мере, в течение нескольких дней. Стоит отметить, что ранее актрисе уже ставили диагноз «псориаз» - она вынуждена использовать большое количество косметических средств, особенно для лица, для того, чтобы скрыть поражённые участки кожного покрова.

Напомним, что недавно стало известно, что ещё одной пострадавшей от красной волчанки стала двадцатисемилетняя американская певица и актриса Селена Гомес. Девушка после этого заболевания практически чуть не погибла из-за вызванного осложнения на почках.

Красная волчанка является системным заболеванием аутоиммунного характера. Иммунная система человека вырабатывает антитела, которые, в свою очередь, повреждают здоровые клетки организма. При этом больший вред наносится соединительной ткани, имеющей сосудистый компонент. Своё название болезнь получила из-за своего характерного признака – сыпи на лице, напоминающей места, оставленные волком после укусов.