ИА "Ореанда-Новости" Подозрения о том, что у популярной исполнительницы Ани Лорак начались романтические отношения с саунд-продюсером лейбла Black Star Егором Глебом, подтвердились. На днях певица выложила в своём официальном аккаунте социальной сети Инстаграм их совместное фото.

Егор Глеб является другом другого молодого исполнителя Егора Крида. Когда именно начались романтические отношения Лорак и Егора Глеба неизвестно, певица тщательно их скрывала. Однако, в Сети слухи о романе стремительно распространялись, поэтому певица решила не подогревать их, а открыто заявила о своём отношении к Егору Глебу.

На фотографии, которую Ани Лорак опубликовала в Инстаграме, возлюбленные обнимаются. Певица пожелала всем в комментариях под снимком доброго и тёплого вечера. Между Ани Лорак и продюсером Black Star существует разница в возрасте – 40-летняя народная артистка Украины почти в два раза старше своего избранника. Однако, это не помешало ей завести новый роман. Многие поклонники Ани Лорак не знают Егора Глеба в лицо, однако, поспешили поздравить певицу с новым романом, отметив, что женщина такой красота как Лорак не может оставаться надолго в одиночестве.

Последние десять лет Ани Лорак состоит в официально зарегистрированном браке с Муратом Налчаджиоглу. Пара на протяжении всего времени нахождения в браке воспитывает их совместную дочь Софию. Однако, певица заподозрила собственного супруга в изменах, поэтому поспешила с ним расстаться. Хотя поклонники артистки до последнего времени надеялись, что пара воссоединиться.