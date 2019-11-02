ИА «Ореанда-Новости» Никто из членов жюри шоу «Голос» во время слепых прослушиваний не повернулся к белорусскому певцу Руслану Алехно. Участник Евровидения 2008 года решил попробовать свои силы на главном вокальном шоу страны и исполнил лирическую композицию «Подбери музыку».

После исполнения члены жюри признались, что не узнали певца по голосу. Полина Гагарина даже попросила за это прощения у Руслана. Впрочем, остальные члены жюри не пожалели о своём выборе. Константин Меладзе назвал выступление Алехно «ресторанным пением». Сергей Шнуров и Валерий Сюткин аргументировали свой отказ тем, что им «не хватило оригинальности в исполнении». После выступления Руслан поделился эмоциями и сказал, что не жалеет о своём выступлении на «Голосе».