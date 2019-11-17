ИА «Ореанда-Новости». Японские учёные обнаружили новые геоглифы с изображением «монстров».

Об этом сообщается в пресс-релизе университета Ямагата в Японии.

Исследователи из учебного заведения обнаружили в южном Перу на плато Наска 143 новых геоглифов. На них изображены животные, другие существа и «монстры», вместо голов у которых, нарисованы квадраты. Кроме «монстров» с квадратными головами, рисунки включают в себя и двухголовых змей.

Новые рисунки были найдены в ходе работ, исследования и анализа полученных 3D-данных, а также искусственного интеллекта. ИИ впервые смог определить геоглиф, чем вывел исследование на новый уровень. Геоглифы датированы периодом с 100 года до н.э. до 300 года н.э.

Учёные всё ещё расходятся во мнениях, пытаясь узнать, каким образом люди Наска, существовавшие в первые тысячелетия нашей эры, смогли создать огромные рисунки. Также, нет единого мнения о роли геоглифов в жизни представителей данной культуры.





