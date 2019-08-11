ИА "Ореанда-Новости" Ученый Билл Салливан обнаружил мутацию в генах рок-исполнителя Оззи Осборна. Именно это отклонение помогло 70-летнему рокеру пережить длительное злоупотребление алкоголем и наркотиками.

Исследование образца ДНК музыканта проходило в лаборатории Массачусетса.

Салливан намерен выпустить книгу, в которой расскажет о влиянии ДНК на поведение человека. Учёный уверен, что вариации генов находят отражение в поведении человека, его предпочтениях в еде и напитках и даже в сексуальных пристрастиях.

Что касается вокалиста Black Sabbath, то однажды он назвал себя «медицинским чудом». Рок-легенда и сам недоумевает, как ему удалось дожить до преклонных лет.

Супруга Осборна Шэрон, узнав об открытии Салливана, пошутила: «После конца света на земле останутся лишь тараканы, Оззи и Кит Ричардс».