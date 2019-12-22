ИА "Ореанда-Новости". Уголовное дело, возбуждённое против актрисы Бочкаревой, передали в суд.

Уголовное дело, возбуждённое в отношении Натальи Бочкаревой, передано в суд. Актрису обвиняют в незаконном хранении наркотиков, о чём сообщил Симоновский суд. Женщина может попасть в тюрьму на срок до трёх лет.

Наталья Бочкарева была задержана в Москве с наркотиками. Когда новости появились в Сети, помощница актрисы опровергла информацию. Однако позже данные подтвердил источник в правоохранительных органах.

Судить актрису будут в Преображенском суде. На данный момент Бочкарева уже проиграла одно дело в суде, который признал её виновной в отказе пройти медицинское освидетельствование.