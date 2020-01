ИА «Ореанда-Новости». Певица Уитни Хьюстон и рэпер The Notorious B.I.G. будут посмертно включены в Зал славы рок-н-ролла в США, пишут «Известия».



Директор одноимённой организации Грег Харрис в этом году в Зал славы рок-н-ролла также включат американские коллективы Nine Inch Nails и The Doobie Brothers, а также британские T. Rex и Depeche Mode. Торжественная церемония состоится 2 мая.



По правилам в Зал славы рок-н-ролла попасть может любая группа, если ее первой пластинке уже исполнилось 25 лет. В прошлом году в него были включены The Cure, Def Leppard, Джанет Джексон, Стиви Никс, Radiohead, Roxy Music и The Zombies.