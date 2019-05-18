ИА «Ореанда-Новости». Почитатели таланта Юлии Началовой направили петицию в «Московское комнаследие», в которой содержится просьба об увековечении памяти певицы. Поклонники уверены, что покойная исполнительница достойна улицы, названной в её честь и установления мемориальной доски. Фанаты настаивают на увековечивании имени Началовой. Жители российской столицы просят установить мемориал на юге Москвы. Чертановская улица, где жила Началова, должна, по мнению поклонников, расположить установленный памятник певице.

На Чертановской улице много парковых зон, где органично расположится мемориал, отмечается в петиции. Жильцы дома, где ранее жила Юлия Началова, поддерживают инициативу установления в подъезде дома памятной доски. Бывшие соседи готовы пожертвовать на это даже личные финансы. Какой ответ дадут в Москомнаследии — пока не сообщается.

Напомним, 38-летняя певица ушла из жизни 16 марта 2019 года по причине острой сердечной недостаточности. Врачи не смогли помочь певице. Многочисленные недуги Нечаловой оказались непреодолимы.



