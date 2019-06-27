ИА «Ореанда-Новости» На 76 году жизни скончался американский актёр Макс Райт, которого зрители знают по роли Уилли Таннера в культовом сериале «Альф». Актёр скончался после продолжительной болезни, сообщает TMZ.

Известно, что у Райта была диагностирована лимфома в 1995 году, затем он находился в ремиссии, однако вскоре рак вернулся. Сообщается, что актёр ушёл из жизни в своём доме в Калифорнии. Также Райт снимался в фильмах фильмах «Весь этот джаз», «Свой в доску», «Хватай и беги» и других.