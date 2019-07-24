ИА «Ореанда-Новости» Голливудский актёр голландского происхождения Рутгер Хауэр умер у себя дома в Нидерландах после непродолжительной болезни. 75-летний артист ушёл из жизни 19 июля и был похоронен 24-го.

Актёрскую карьеру он начал в 1960-х годах в Голландии. Самой известной работой Рутгера Хауэра в кино стала роль в голливудском фильме Ридли Скотта «Бегущий по лезвию» 1982 года. Он также играл в таких известных лентах, как «Город грехов» и «Бэтмен: Начало».

В 1988 актёр получил премию «Золотой глобус» в качестве лучшего актёра второго плана за роль советского узника концентрационного лагеря Александра Печерского в телевизионном фильме «Побег из Собибора».