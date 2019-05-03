ИА «Ореанда-Новости». Питер Мэйхью умер в своём доме в Техасе во вторник. Ему было 74 года. О причинах смерти актёра не сообщается.

Высокорослый Питер Мэйхью, облачившись в длинношёрстный костюм, сыграл в оригинальной трилогии «Звездные войны» сильного и любимого зрителями пилота Чубакку. Чубакка, известный своим друзьям как Чуи, был жестоким воином с мягким сердцем, верным помощником героя Харрисона Форда, Хана Соло, и вторым пилотом «Тысячелетнего сокола».

Мэйхью также сыграл роль пушистого вуки в приквеле 2005 года «Месть ситхов». Далее в последующих сериях киносаги роль Чубакки исполнял актёр Джунас Суотамо.

Питер Мэйхью в образе известного вуки стал всемирно известным актёром, не говоря ни слова и даже не издавая ни звука на экране - знаменитый рёв Чубакки был создан звукорежиссерами. «Он вложил своё сердце и душу в роль Чубакки, и это проявилось в каждом кадре фильма», - говорится в заявлении семьи. «Но для него семья «Звёздных войн» значила гораздо больше, чем роль в фильме». Мэйхью родился и вырос в Англии, снялся всего в одном фильме и работал в госпитале в Лондоне, когда Джордж Лукас, снявший первый фильм в Англии, нашел его и снял его в «Звездных войнах» 1977 года.

С тех пор «Звездные войны» стали жизнью Мэйхью. Он постоянно появлялся в костюме вуки в рекламных роликах, на телевидении и на общественных мероприятиях. Как отмечается, высокий рост актёра был результатом генетического расстройства, известного как синдром Марфана. Это приносило Мэйхью постоянные осложнения со здоровьем в конце его жизни. У актёра были проблемы с дыханием, его речь становилась несвязно. Ему часто приходилось использовать скутеры и инвалидные кресла для передвижения. Мэйхью провёл большую часть последних десятилетий своей жизни в Соединённых Штатах, он стал гражданином США в 2005 году.