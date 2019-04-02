ИА «Ореанда-Новости» 2 апреля на 69-м году жизни скончался известный кинорежиссёр Вадим Гемс.

Вадим Гемс родился 3 ноября 1950 года. В 1972 году окончил Крымское культпросветучилище. В 1983 году окончил ВГИК, получив профессию режиссёра. Обучался в первой мастерской Марлена Хуциева. В 1985 году Вадим Гемс был главой Всесоюзного объединения молодых кинематографистов.

Среди известных кинокартин, снятых Гемсом, – «Кочерга», «Ираклий Андронников о русских тройках», «Карусельщик», «Старуха-ха-рмса» (приз жюри кинофестиваля «Киношок» 1992 года). В качестве актёра Гемс сыграл в 20 фильмах: «Мертвые души», «Выходец из метро», «Убийца» и др.

Причина смерти режиссёра выясняется. Гильдия режиссёров и Союз кинематографистов РФ выразили свои соболезнования.