ИА «Ореанда-Новости» В Москве скончался 85-летний композитор Евгений Крылатов. Его дочь Мария Крылатова сообщила, что он умер утром 8 мая в больнице от двусторонней пневмонии.

О месте и времени прощания с известным композитором пока не сообщается.

Евгений Крылатов создал множество произведений в различных жанрах. Он писал симфоническую, камерную, эстрадную музыку, работал для театра, радио и телевидения. Он является автором музыки более чем к 160 фильмам и мультфильмам, среди которых «Приключения Электроника», «Чародеи», «Умка», «Каникулы в Простоквашино», «Дед Мороз и лето» и другие. Наибольшую известность Евгению Крылатову принесли песни «Лесной олень», «Крылатые качели», «Прекрасное далёко» и «Три белых коня».