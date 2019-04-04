ИА «Ореанда-Новости» В Москве в возрасте 88 лет от остановки сердца умер выдающийся кинорежиссёр Георгий Данелия.

В феврале 2019-го года Данелия попал в больницу с воспалением лёгких, в дальнейшем состояние его здоровья оценивалось как стабильно тяжелое. Медики ввели его в искусственную кому. В марте супруга режиссёра сообщила журналистам о некотором улучшении здоровья мэтра.

Георгий Данелия известен как режиссёр и автор сценариев многочисленных фильмов, в числе которых «Серёжа», «Джентльмены удачи», «Я шагаю по Москве», «Тридцать три», «Не горюй!», «Совсем пропащий!», «Афоня», «Мимино», «Осенний марафон», «Кин-дза-дза».Церемония прощания будет организована в столичном Доме кино, её дата пока неизвестна.