ИА «Ореанда-Новости» Скончался легендарный советский и российский режиссёр Марлен Хуциев, ему было 93 года. Хуциев ушёл з жизни в семь утра по московскому времени в столичной больнице им. С. П. Боткина.

Кинорежиссёр был госпитализирован в конце декабря прошлого года, затем состояние его здоровья улучшилось. Однако с 16 марта Хуциев находился в реанимации под наблюдением медиков, как сообщалось, у режиссёра началось желудочно-кишечное кровотечение.

Марлен Хуциев снял кинокартины, которые по праву считаются классикой советского кинематографа. В числе его наиболее значимых работ: «Весна на Заречной улице» (1956), «Два Федора» (1958), «Застава Ильича» (1964), «Июльский дождь» (1966) и другие.

Его работы были отмечены наградами на международном уровне, так Венецианском кинофестивале «Застава Ильича» получила Специальный приз жюри, а на МКФ европейского кино в Риме фильм получил «Золотую пластину». В 1986 году Хуциев получил звание народного артиста СССР.

Марлен Мартынович Хуциев (Хуцишвили) родился 4 октября 1925 года в Тбилиси (Грузия). Его отец погиб в период репрессий, а мать, Нино Утенелишвили, была актрисой.

Марлен Хуциев обучался в школе в Москве, затем он вернулся с матерью в Тбилиси, где оканчивал своё обучение. Его карьера в киноиндустрии началась в 1944 году, будущий режиссёр поступил на работу на Тбилисскую киностудию в качестве помощника художника комбинированных съемок.

Хуциев окончил в 1950 году режиссерский факультет ВГИКа. После он работал режиссёром на Одесской киностудии (1955-1958).С 1965 года Хуциев работает режиссёром киностудии «Мосфильм».

Кроме того, Хуциев выступал в роли театрального режиссёра, он поставил на сцене «Современника» поставил спектакль «Случай в Виши» по пьесе Артура Миллера. В нескольких ильмах Марлен Мартынович предстал в роли актёра.

Женат Марлен Хуциев был на выпускнице ВГИКа Ирине Соловьевой, она скончалась в январе прошлого года. У режиссёра есть сын - Игорь Хуциев, также выпускник режиссёрского факультета ВГИКа.