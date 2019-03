ИА «Ореанда-Новости» В Великобритании в графстве Эссекс утром 4 марта было найдено тело вокалиста культовой группы The Prodigy. Киту Флинту было 49 лет. О смерти музыканта сообщило британское издание The Sun.

Безжизненное тело исполнителя нашли в его собственном доме в Данмоу. Полиция не нашла на месте происшествия никаких следов насильственной смерти. Позже на официальной страничке коллектива в соцсети Instagram появилось сообщение о том, что Флинт совершил самоубийство. Сообщение подписано именем Лиама Хоулетта – основателя и музыканта группы. Хоулетт написал, что смерть друга и коллеги потрясла его, он разбит и уничтожен горем.

Группа The Prodigy была основана Лиамом Хоулеттом в 1990 году, с самого её основания Кит Флинт был в составе музыкального коллектива, изначально как танцор, а позже и вокалист.

В начале их карьеры группа выпускает сингл Charly, который приобрёл статус культового и стал одним из символов музыкальной индустрии того времени. В тот период о группе и музыкантах ещё мало знали. В составе коллектива, помимо Хоулетта также были Максим Риэлити, Лирой Торнхилл и Кит Флинт, исполняющий на выступлениях The Prodigy роль танцора.

Флинт впервые спел композицию Firestarter – с этим синглом группа выбилась в лидеры чарта UK Singles Chart. В музыкальном видео на эту песню Флинт впервые предстал в образе, ставшим его фирменным, с причёской в виде «рожек».

Группа The Prodigy стала основоположниками нового музыкального стиля – тяжёлой танцевальной музыки, они стали единственными в своём роде, кто исполнял подобные композиции. В 1994 году свет увидел их альбом Music for the Jilted Generator, мировой тираж которого превысил миллион копий.





В июле этого года The Prodigy должны были выступит в Москве.