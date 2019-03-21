ИА «Ореанда-Новости» Скончался аслуженный артист России Пётр Зайченко, ему было 75 лет. Актёр умер в больнице в Волгограде. Об этом передаёт V1.RU. О смерти артиста сообщил художник Владислав Коваль, по его словам Зайченко умер 21 марта в 10:30.

В начале прошлого месяца артист был госпитализирован с подозрением на инфаркт. Будучи в реанимации у Зайченко случился ещё один серьёзный приступ. В ночь на 21 марта состояние артиста ухудшилось.

Петр Зайченко знаменит своими ролями в фильмах «Парад планет» и «Такси-блюз». Также он снимался в таких кинокартинах: «Затерянный в Сибири», «София», «Тарас Бульба».

В 1988 году Зайченко было присвоено звание заслуженного артиста России.