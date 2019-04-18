ИА «Ореанда-Новости» Заслуженная артистка России, член Союза кинематографистов РФ и Гильдии актёров кино Ирина Цывина скончалась на 56-м году жизни. Причина смерти известной актрисы пока не установлена.

Ирина Цывина родилась 1 июля 1963 года в Минске. После окончания школы-студии МХАТ работала в Московском академическом театре имени Моссовета, МХАТ имени Чехова и «Сатириконе». С 1993 по 2003 год жила и работала в Калифорнии.

Актриса известна по ролям в телевизионных сериалах «Кадетство», «Ольга», «Полицейский с Рублёвки», «По ту сторону смерти», «Петровка, 38», «Папины дочки», в полнометражных картинах «В полосе прибоя», «Ёлки-палки!», «Принцесса цирка» и других.

Ирина Цывина – автор книги о жизни и творчестве своего мужа, народного артиста СССР Евгения Евстигнеева, который скончался в 1992 году.