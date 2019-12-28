ИА «Ореанда-Новости». Актриса Сью Лайон, исполнившая роль в фильме «Лолита», скончалась.

Американская актриса Сью Лайон ушла из жизни. На момент смерти ей было 73 года. Об уходе талантливой актрисы, обладательницы премии «Золотой глобус» сообщил «The New York Times».

Один из близких друзей Лайон рассказал, что актриса имела давние проблемы со здоровьем, которые не давали ей покоя.

Актриса появлялась в таких лентах как «Ночь игуаны», «7 женщин» и «Вздорный человек». Самую большую известность Лайон принесло участие в фильме «Лолита», где она исполнила главную роль. За этот фильм актриса получила «Золотой глобус».