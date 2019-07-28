ИА «Ореанда-Новости» Как сообщает компания Disney, в Калифорнии скончалась актриса Расси Тейлор – её голосом на протяжении многих лет разговаривала Минни Маус, подружка Микки.

Тейлор было 75 лет.

Актриса появилась на свет 4 мая 1944 года в Кембридже. Спустя шесть лет после начала актёрской карьеры, Расси стала озвучивать Минни Маус. В борьбе за это право она обошла две сотни конкуренток.

В середине 80-х Тейлор вышла замуж за Уэйна Олвайна, чьим голосом разговаривал Микки Маус. Они прожили вместе вплоть до его смерти в 2009 году.

Актриса также озвучивала персонажей таких популярных проектов как мультсериал «Симпсоны», кинофильм «Кто подставил кролика Роджера» и многих других.