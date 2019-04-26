ИА «Ореанда-Новости» В Москве на 92-м году жизни скончалась известная актриса, народная артистка СССР Элина Быстрицкая. «Сегодня в больнице, в реанимации после тяжелой, продолжительной болезни скончалась звезда театра и кино Элина Быстрицкая», – сообщила директор Малого театра Тамара Михайлова.

По предварительной информации, прощание с актрисой состоится в театре 29 апреля.

Друзья и коллеги Элины Быстрицкой выразили надежду, что она будет похоронена на Новодевичьем кладбище.

Элина Быстрицкая родилась в 1919 году в Киеве. Окончила Киевский государственный институт театрального искусства. Работала в Вильнюсском драматическом театре и Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина. С 1958 года играла в столичном Академическом Малом театре.

Всесоюзную известность Элина Быстрицкая получила после исполнения роли Аксиньи в кинокартине Сергея Герасимова «Тихий Дон» 1958 года. Актриса также снималась в фильмах «Добровольцы», «Неоконченная повесть», «Русский сувенир», «Всё остаётся людям», «Негасимое пламя», «Николай Бауман», «Семь дней после убийства», «Бабий яр», «Возвращение Мухтара» и других.