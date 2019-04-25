ИА «Ореанда-Новости» Мумифицированные останки 35 древних египтян археологи нашли в Асуане. В гробнице, датируемой греко-римским периодом, также находились различные артефакты той эпохи.

Международная команда археологов во главе с профессором из Италии обнаружила мумифицированные останки десятков древних египтян в гробнице в южно-египетском городе Асуан. Гробница датируется греко-римским периодом, между 332 г. до н.э. и 395 г. н.э., и содержит останки 35 мужчин, женщин и детей. Сначала археологи обнаружили небольшую комнату с четырьмя мумиями, а затем обнаружили помещение, где покоился 31 древний египтянин. Здесь также было множество предметов, которые использовались в погребальных ритуалах, в том числе, вазы и неповрежденные носилки из пальмового дерева и льна.

Останки нескольких детей были найдены в углублении на одной стороне комнаты. Две мумии, которые, как предполагается, были матерью и ребёнком, хорошо сохранились, но другие оказались сильно повреждены. Иероглифы на обломках одного из надгробий называют имя человека, которому принадлежал некрополь: Тиит.

Также были найдены и другие артефакты, в том числе декорированные маски, статуи и раскрашенный папирус. Раскопки, которые охватили около 300 гробниц в районе одной из главных достопримечательностей Асуана, мавзолея Ага Хана, были совместной миссией между Министерством древностей Египта и Миланским университетом.

«Это очень важное открытие, мы открыли в истории Асуана новые страницы», - сказала Патриция Пьячентини, профессор египтологии в университете, которая руководила поиском. «Мы знали о гробницах и некрополях, относящихся ко второму и третьему тысячелетию, но до сих пор не было доподлинно известно, как хоронили простых людей, которые жили в последние годы эпохи фараона. Асуан, на южной границе Египта, был также очень важным торговым городом». Мумии будут изучены специалистами, прежде чем их положат обратно в гробницу, которую законсервируют.





Раскопки в других частях Египта привели к аналогичным открытиям, и правительство страны скоро планирует обнародовать данные о результатах исследований. Как отмечается, эти раскопки стали частью кампании, направленной на возрождение туризма в стране после восстания 2011 года, которое привело к отставке Хосни Мубарака и последующих народных волнений.