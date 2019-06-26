ИА «Ореанда-Новости» На 82 году жизни скончался актёр и режиссёр Валерий Харченко. О кончине деятеля искусства передаёт Пятый канал.

Накануне актёру резко стало плохо, его жена вызвала бригаду скорой помощи, однако врачам не удалось спасти Харченко. Причина смерти артиста не сообщается, однако по информации СМИ, он долгое время боролся с серьёзной болезнью.

Валерий Харченко – выпускник режиссерского факультета ВГИКа 1971 года. Он сотрудничал с Андреем Тарковским на съёмках картины «Зеркало». В качестве актёра исполнил роли в фильмах «Взрыв после полуночи», «Дом для Серафима», «Зарубки на память». В 2002 году Харченко был удостоен звания «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации».