ИА «Ореанда-Новости». Непальский шерп достиг вершины горы Эверест сегодня, 21 мая, в рекордный 24-й раз, сообщают местные СМИ. Это второе восхождение отважной альпинистки за минувшие семь дней, и она собирается ещё раз покорить пик, прежде чем уйти из этого экстремального вида спорта.

49-летняя Ками Рита достигла вершины 8 850 метров по традиционному юго-восточному хребту, сообщила представитель департамента туризма Мира Ачарья. Маршрут был проложен новозеландцем сэром Эдмундом Хиллари и шерпом Тенцингом Норгеем в 1953 году и остаётся самой популярной снежной тропой, ведущей к самой высокой точке на Земле.

Два других альпиниста-рекордсмена, оба также шерпы по национальности, поднялись на Эверест по 21 разу каждый. Они уже оставили занятия альпинизмом.

«Я все ещё полна сил и хочу подняться на Сагарматху (непальское название Эвереста) в 25 раз», сказала новая рекордсменка Ками Рита агентству Reuters, прежде чем отправиться в своё 23-е восхождение.

Напомним, Шерпы – это коренная этническая общность, которая живёт в Непале, в районе Эвереста. Уже несколько десятков лет они выполняют роль проводников и носильщиков в сопровождении как бывалых, так и начинающих альпинистов из разных стран мира.