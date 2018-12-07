ИА «Ореанда-Новости». В Большом зале МГК 16 декабря проведут музыкальное путешествие вокруг света для всей семьи. Начало в 14 часов. Выступает Симфонический оркестр студентов Московской консерватории, дирижёр – Анатолий Левин.



Заслуженный артист России, дирижер Анатолий Левин и Симфонический оркестр студентов Московской консерватории продолжают своё музыкальное путешествие вокруг света для всей семьи. На этот раз отважные музыканты отправятся на Пиренейский полуостров – в Испанию.

Программа концерта пестрит калейдоскопом ярких, разнообразных колористических оттенков. Здесь – сегидилья и фаррука, хота и танго и еще много всего интересного. А. Левин и его команда представят сочинения таких композиторов, как де Арриага, де Фалья, Альбенис – Щедрин, Хименес, Чапи, Сарасате.

Концерт ведёт пианист и композитор Иван Соколов.





В программе:

де Арриага – Увертюра, соч. 20

де Фалья – Три танца из музыки балета «Треуголка»:

Сегидилья

Фаррука

Хота

Альбенис — Щедрин – Два танго

Хименес – Интермедия из сарсуэлы «Свадьба Луиса Алонсо»

Чапи – Увертюра к сарсуэле «Барабан гренадеров»

Сарасате – Интродукция и тарантелла, соч. 43

Анатолий Абрамович Левин родился 1 декабря 1947 г. в Москве.

В 1963 г. окончил музыкальную школу № 1 им. С. Прокофьева, затем поступил в Московское академическое музыкальное училище при Московской консерватории имени П. И. Чайковского, где учился в классе альта у профессора Евгения Страхова. Окончив с отличием училище в 1967 г., он продолжил занятия в Московской консерватории в классе профессора Е. Страхова. В 1970 г. одновременно начал заниматься в классе оперно-симфонического дирижирования у профессора Лео Гинзбурга. В 1972 г. он закончил консерваторию с отличием по классу альта, а в 1973 г. — как оперный и симфонический дирижер. В январе 1973 г. Анатолий Левин был приглашен знаменитым оперным и театральным режиссером Борисом Покровским работать в недавно созданном Московском камерном музыкальном театре.

В течение 34 лет работы в Московском камерном музыкальном театре Анатолий Левин принял участие в постановке и исполнении большого числа опер, таких как «Нос», «Игроки», «Антиформалистический раек», «Век DSCH» Дмитрия Шостаковича; «Похождения повесы», «Байка», «Свадебка», «История солдата» Игоря Стравинского, опер Гайдна, Моцарта, Бортнянского, Шнитке, Холминова, Денисова и т.д. Работая в Московском камерном музыкальном театре, Анатолий Левин гастролировал во многих городах прежнего СССР, дирижировал в известных концертных залах и оперных театрах Европы, Южной Америки и Японии. Его работа (выступления во Франции, Германии, на музыкальном фестивале в Западном Берлине в 1976 и 1980 гг., Брайтонском музыкальном фестивале в Великобритании; в театре «Коллон» в Буэнос-Айресе, «Ля Фениче» в Венеции и т.д.) высоко оценивалась музыкальными критиками этих стран.

Левин сделал много записей, в том числе опер Бортнянского, Моцарта, Холминова, Тактакишвили и т.д. В 1997 г. он записал компакт-диск оперы Стравинского «Похождение повесы» с японской компанией звукозаписи "Классика ДЛМ". Эта работа была высоко оценена японскими музыкальными критиками. В Японии же были выпущены видео-версии «Байки» Стравинского, «Свадьбы» Холминова и «Директора театра» Моцарта. В 1995 г. A. Левин вместе с солистом Московского камерного музыкального театра Алексеем Мочаловым и Камерным молодежным оркестром подготовил и записал компакт-диск произведений Шостаковича для баса и камерного оркестра («Антиформалистический раек», музыка к спектаклю «Король Лир», «4 романса капитана Лебядкина», «Из английской народной поэзии») с французско-русской фирмой звукозаписи «Российские сезоны». Эта звукозапись получила приз «Диапазон д’ор» в декабре 1997 г. и наивысшую оценку журнала «Монд де ля мюзик».

Анатолий Левин дирижировал такими известными оркестрами, как Российский государственный академический симфонический оркестр, Российский государственный симфонический оркестр кинематографии, Академический камерный оркестр «Музыка Viva», Симфонический оркестр Московской государственной филармонии, оркестр «Новая Россия», Государственная академическая симфоническая капелла России. В январе 2007 г. выступил с Симфоническим Оркестром Йельского университета, США.

Сотрудничал с выдающимися музыкантами: Валерий Афанасьев, Наталья Гутман, Элисо Вирсаладзе, Николай Петров, Александр Рудин, Дмитрий Башкиров, Алексей Любимов, Дитрих Хеншель, лауреаты международных конкурсов Граф Муржа, Александр Тростянский, Денис Шаповалов, Aлексей Володин, Яков Кацнельсон, Хибла Герзмава, Сергей Антонов, Александр Бузлов, Нарек Ахназарян, Екатерина Мечетина и многие другие.