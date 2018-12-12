В Большом зале МГК проведут музыкальное путешествие во времени – «В гостях у Моцарта»
ИА «Ореанда-Новости». 23 декабря в Большом зале Московской консерватории Вячеслав Валеев представит второй концерт своего нового, масштабного проекта «Академия 5+: развиваем классикой!» — «В гостях у Моцарта». На этот раз в качестве помощников по музыкальной части одаренный дирижер выбрал Симфонический оркестр Оперного театра Московской консерватории. Программа, как всегда, держится в тайне. Известно только, что в некоторых сочинениях солировать будет известный пианист Тигран Алиханов.
Вячеслав Валеев представляет беспрецедентный проект «Академия 5+: развиваем классикой!», состоящий из серии уникальных мультимедийных концертов. Первостепенная задача проекта — структурирование сознания ребенка посредством классической музыкальной формы. А каждый концерт — своего рода путешествие в прошлое, где вас ждут неожиданные встречи с известнейшими композиторами, увлекательные рассказы об искусстве и, конечно же, много прекрасной музыки.
БОЛЬШОЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ
23 декабря, воскресенье, 14.00
Абонемент №4 (детский)
«МУЗЫКАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВРЕМЕНИ»
«В гостях у В.А. Моцарта»
Симфонический оркестр Оперного театра
Московской консерватории
Дирижёр и рассказчик – Вячеслав ВАЛЕЕВ
В концерте принимает участие –
Тигран АЛИХАНОВ (фортепиано)
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