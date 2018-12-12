ИА «Ореанда-Новости». 23 декабря в Большом зале Московской консерватории Вячеслав Валеев представит второй концерт своего нового, масштабного проекта «Академия 5+: развиваем классикой!» — «В гостях у Моцарта». На этот раз в качестве помощников по музыкальной части одаренный дирижер выбрал Симфонический оркестр Оперного театра Московской консерватории. Программа, как всегда, держится в тайне. Известно только, что в некоторых сочинениях солировать будет известный пианист Тигран Алиханов.

Вячеслав Валеев представляет беспрецедентный проект «Академия 5+: развиваем классикой!», состоящий из серии уникальных мультимедийных концертов. Первостепенная задача проекта — структурирование сознания ребенка посредством классической музыкальной формы. А каждый концерт — своего рода путешествие в прошлое, где вас ждут неожиданные встречи с известнейшими композиторами, увлекательные рассказы об искусстве и, конечно же, много прекрасной музыки.

БОЛЬШОЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ

23 декабря, воскресенье, 14.00

Абонемент №4 (детский)

«МУЗЫКАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВРЕМЕНИ»

«В гостях у В.А. Моцарта»

Симфонический оркестр Оперного театра

Московской консерватории

Дирижёр и рассказчик – Вячеслав ВАЛЕЕВ

В концерте принимает участие –

Тигран АЛИХАНОВ (фортепиано)