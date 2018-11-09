ИА «Ореанда-Новости». 14 ноября, в среду, в 19.00 в Московской консерватории в рамках абонемента №1 выступит Концертный симфонический оркестр.

Дирижёр – Анатолий ЛЕВИН. Михаил ВОСКРЕСЕНСКИЙ (фортепиано). В концерте принимает участие – камерный хор Московской консерватории

В программе:

Бетховен – Концерт №1 для фортепиано с оркестром до мажор, соч.15

– Концерт №3 для фортепиано с оркестром до минор, соч.37

– Фантазия для фортепиано, хора и оркестра до минор, соч.80





Бетховен — одно из величайших явлений мировой культуры. Его творчество можно сравнить с искусством таких титанов художественной мысли, как Толстой, Рембрандт, Шекспир. По философской глубине, демократической направленности, смелости новаторства Бетховен не имеет себе равных в музыкальном искусстве Европы прошлых веков.

14 ноября свой взгляд на музыку великого мастера представит ученик Льва Оборина, продолжатель традиций знаменитой русской фортепианной школы, блистательный пианист Михаил Воскресенский. Вместе с ним на историческую сцену Большого зала выйдет Концертный симфонический оркестр Московской консерватории. За дирижёрский пульт встанет заслуженный артист России, профессор Анатолий Левин.

Для взыскательной консерваторской публики музыканты исполнят два концерта для фортепиано с оркестром – №1 и №3. Особенным подарком для искушенных гурманов станет последнее сочинение этого вечера – Фантазия для фортепиано, хора и оркестра, исполненная совместно с Камерным хором Московской консерватории.





